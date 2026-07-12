Девушка упала с 10-го этажа в Алматы и осталась жива: ее госпитализировали

20-летняя девушка выпала с десятого этажа одного из жилых комплексов в Алатауском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел в одном из жилых комплексов в Алатауском районе Алматы. Полиция распространила видеокадры с места происшествия.

При падении девушка ударилась о металлический навес первого этажа, после чего оказалась на земле. Вероятно, это спасло ей жизнь.

— Пострадавшую экстренно госпитализировали. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

По предварительной версии следствия, незадолго до происшествия между девушкой и ее молодым человеком произошел конфликт. В полиции добавили, что все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Алматы произошел другой трагический случай: скончалась 19-летняя девушка, на которую упало дерево в роще Баума.