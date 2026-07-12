KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Девушка упала с 10-го этажа в Алматы и осталась жива: ее госпитализировали

    20-летняя девушка выпала с десятого этажа одного из жилых комплексов в Алатауском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    выпали из окна, окно
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Инцидент произошел в одном из жилых комплексов в Алатауском районе Алматы. Полиция распространила видеокадры с места происшествия.

    При падении девушка ударилась о металлический навес первого этажа, после чего оказалась на земле. Вероятно, это спасло ей жизнь. 

    — Пострадавшую экстренно госпитализировали. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    По предварительной версии следствия, незадолго до происшествия между девушкой и ее молодым человеком произошел конфликт. В полиции добавили, что все обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Ранее в Алматы произошел другой трагический случай: скончалась 19-летняя девушка, на которую упало дерево в роще Баума.

    Регионы Казахстана Полиция Больницы Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор