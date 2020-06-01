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Девушка угнала внедорожник и попала в ДТП в Актау

1 Июня 2020 07:35
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Девушка угнала внедорожник и попала в ДТП в Актау

АКТУ. КАЗИНФОРМ - По информации очевидцев события, девушка отдыхала вместе с посетителями одной из городских автомоек. Спустя время села за руль чужого автомобиля и угнала его. После попала в ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

Как сообщили в ведомстве, в 06:00 на пульт дежурного поступил вызов о том, что в 33 микрорайоне произошла авария с внедорожником.

«На место аварии незамедлительно выехали сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау. Выяснилось, что девушка была пьяна. Она выехала на обочину и перевернулась. Машина водворена на штрафную стоянку», - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

На нарушительницу был оформлен протокол по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) и 610 КоаП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Обстоятельства происшествия выясняются.


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Ключевые слова: ДТП, Происшествия, Мангистауская область,
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