Девушка угнала погрузчик и совершила ДТП в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане девушка угнала фронтальный погрузчик «ZL – 30» и совершила ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

В полицию обратился водитель погрузчика и сообщил об угоне. Как сообщил мужчина, неизвестный угнал с парковки погрузчик «ZL – 30», принадлежащий строительной организации.

Полицейские установили, что в ночное время, водитель пригласил к себе домой знакомую девушку. В ходе застолья, мужчина выпил спиртного и опьянел.

«Дождавшись пока мужчина уснет, гостья тайно похитила ключи и совершила угон погрузчика. Девушка на высокой скорости разъезжала по ночному городу и совершала опасные маневры на дорогах. Кроме того, по улице Брусиловского девушка совершила ДТП, повредив автомашину марки «Мерседес». Вояж автоледи прервали патрульные полицейские, блокировав погрузчик на проезжей части», - сообщили в пресс-службе ведомства.





Как отметили в полиции, угонщица не имела права управления транспортным средством.

Задержанную 25-летнюю девушку доставили в Управление полиции для дальнейшего разбирательства. Свой поступок она объяснила тем, что хотела покататься.

По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится расследование.