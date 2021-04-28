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    19:40, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Девушка угнала погрузчик и совершила ДТП в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане девушка угнала фронтальный погрузчик «ZL – 30» и совершила ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    В полицию обратился водитель погрузчика и сообщил об угоне. Как сообщил мужчина, неизвестный угнал с парковки погрузчик «ZL – 30», принадлежащий строительной организации.

    Полицейские установили, что в ночное время, водитель пригласил к себе домой знакомую девушку. В ходе застолья, мужчина выпил спиртного и опьянел.

    «Дождавшись пока мужчина уснет, гостья тайно похитила ключи и совершила угон погрузчика. Девушка на высокой скорости разъезжала по ночному городу и совершала опасные маневры на дорогах. Кроме того, по улице Брусиловского девушка совершила ДТП, повредив автомашину марки «Мерседес». Вояж автоледи прервали патрульные полицейские, блокировав погрузчик на проезжей части», - сообщили в пресс-службе ведомства.


    Как отметили в полиции, угонщица не имела права управления транспортным средством.

    Задержанную 25-летнюю девушку доставили в Управление полиции для дальнейшего разбирательства. Свой поступок она объяснила тем, что хотела покататься.

    По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится расследование.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Астана Видео Происшествия Правоохранительные органы
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