Девушка убила приятеля в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Пьяное застолье знакомых в Рудном закончилось убийством, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного суда, происшествие случилось в августе этого года. Житель Рудного поздно ночью встретил двух своих знакомых девушек, которым предложил продолжить веселье у себя дома, на что девушки согласились.

«Около 01:00 в ходе распития водки мужчина и одна из девушек вышли в коридор, где между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры у девушки возник умысел на убийство, она зашла на кухню, взяла со стола нож, затем вернулась в коридор и нанесла три удара ножом в область грудной клетки молодого человека. От полученных телесных повреждений он скончался на месте преступления», - сообщил в областном суде.

После всего произошедшего девушки успели и обокрасть убитого. Одна вынесла газплиту, другая - деньги из кармана убитого. За совершенное преступление они предстанут перед судом.