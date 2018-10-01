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Девушка убила приятеля в Рудном

17 Октября 2018 12:55 214
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Девушка убила приятеля в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Пьяное застолье знакомых в Рудном закончилось убийством, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе областного суда, происшествие случилось в августе этого года. Житель Рудного поздно ночью встретил двух своих знакомых девушек, которым предложил продолжить веселье у себя дома, на что девушки согласились.

«Около 01:00 в ходе распития водки мужчина и одна из девушек вышли в коридор, где между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры у девушки возник умысел на убийство, она зашла на кухню, взяла со стола нож, затем вернулась в коридор и нанесла три удара ножом в область грудной клетки молодого человека. От полученных телесных повреждений он скончался на месте преступления», - сообщил в областном суде.

После всего произошедшего девушки успели и обокрасть убитого. Одна вынесла газплиту, другая - деньги из кармана убитого. За совершенное преступление они предстанут перед судом. 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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