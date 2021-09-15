Девушка-стажер украла деньги из кассы цветочного павильона в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 19-летняя девушка, подозреваемая в краже денег из кассы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Проходя стажировку продавцом в цветочном павильоне, подозреваемая уже на второй день работы воспользовалась доверительным отношением хозяина и отсутствием камер видеонаблюдения и совершила кражу денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанная дала признательные показания, проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.



