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    09:45, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Девушка-стажер украла деньги из кассы цветочного павильона в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 19-летняя девушка, подозреваемая в краже денег из кассы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Проходя стажировку продавцом в цветочном павильоне, подозреваемая уже на второй день работы воспользовалась доверительным отношением хозяина и отсутствием камер видеонаблюдения и совершила кражу денежных средств.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанная дала признательные показания, проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.



    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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