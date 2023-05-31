Девушка спрыгнула с крыши многоэтажки в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске девочка-подросток покончила с собой, спрыгнув с крыши 16-этажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, трагедия произошла во второй половине дня в микрорайоне «Жас оркен».

«В 15:15 на оперативный канал 102 поступило сообщение о том, что на крыше одного из 16-этажных жилых домов по улице Жамбыла стоит девочка. Незамедлительно выехавшими по указанному адресу полицейскими обнаружено ее тело без признаков жизни. Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность пострадавшей. По предварительной версии, 15-летняя девушка совершила суицид, прыгнув с крыши дома», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование ведется по статье «Доведение до самоубийства». Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.