Девушка-спасатель Сания Абдрахманова: отец стал примером для подражания

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для девушки-спасателя Сании Абдрахмановой отец стал примером для подражания, благодаря ему она выбрала пусть и непростую, «не женскую», но очень важную профессию, передает МИА «Казинфорим» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Младший сержант гражданской защиты Абдрахманова Сания Куанышбаевна в 2017 году окончила Многопрофильный колледж гражданской защиты города Кокшетау по специальности «защита в чрезвычайных ситуациях».

По окончанию учебного заведения в ноябре 2017 года начала службу в органах гражданской защиты, в должности пожарного-спасателя СПЧ-1 г. Кокшетау, с января 2019 года радиотелефонист этого же подразделения.

Желание носить форму пришло благодаря отцу Жандаеву Куанышбеку_Жуматочиу, который много лет проработал в этой сфере и в 2016 году вышел на заслуженный отдых с должности начальника учебной пожарной части КТИ КЧС МВД РК.

В начале службы было сложно, ведь профессия пожарного во все времена считалась мужской, да и личный состав подразделения по началу принял новость о девушке-спасателе скептически, представляя всевозможные ситуации на пожаре и возможное ее поведение в экстремальных условиях. Но благодаря своему характеру и целеустремленности Сания с первых же теоретических занятий и отработки практических нормативов показала, что за счет упорства и труда можно многого добиться. Спустя месяц при проведении учебных занятий, а именно при вязке узлов, при боевом развёртывании она показывала отличные теоретические знания и хорошие практические навыки. Видя ее отношение к выбранной профессии, впоследствии каждый пожарный- спасатель старался оказать всяческую помощь и поддержку в столь тяжелом деле.

Сейчас Сания является радиотелефонистом, но за ее плечами есть неоценимый опыт тушения пожаров различной сложности в составе дежурной смены. По своему складу Сания уравновешенная, спокойная, грамотная девушка- эти качества позволяют ей находить быстро общий язык с личным составом. К слову, ее супруг также является сотрудником правоохранительных органов, вместе они воспитывают дочь Софию.



