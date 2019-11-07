Девушка создала «финансовую пирамиду» и уехала из Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Специальная следственная группа создана в департаменте полиции Акмолинской области для расследования уголовного дела по факту создания финансовой пирамиды и задержания подозреваемой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Об этом заявителям сказал глава полицейского ведомства генерал-майор Арманбек Баймурзин в ходе личного приема граждан.

«Две жительницы Кокшетау в 2018 году стали жертвами мошенницы, вовлекшей их в так называемую «финансовую пирамиду». Посредством мессенджера «WhatsApp» подозреваемая создала несколько групп, в которых призывала горожан вкладывать деньги в проект, обещая прибыль. Доверчивые граждане вложили требуемую сумму, однако в настоящее время основательница «пирамиды» находится на территории России, а дивиденды, как и собственные денежные средства, вкладчики так и не получили. Поняв, что стали жертвами мошенницы, женщины, а вместе с ними и другие потерпевшие, обратились с заявлением в полицию», - рассказали в ведомстве.

Внимательно выслушав все доводы заявительниц, Арманбек Баймурзин отметил, что для расследования этого уголовного дела создана специальная следственная группа, а его ход взят главой ведомства на личный контроль. Также, по словам начальника, в настоящее время следователями в соответствии с действующим законодательством проводится весь комплекс необходимых мероприятий. При этом потерпевшие всегда могут узнать о ходе расследования и принимаемых полицией мерах.

«Любой житель региона может обратиться к главному полицейскому области с вопросом, касающимся деятельности правоохранительного органа, и каждый может надеяться на его компетентное решение», - добавили в ведомстве.