Девушка-скамер выманила более ста тысяч у пенсионера в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 65-летний мужчина лишился 118 тысяч тенге после общения с девушкой на сайте знакомств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мошенница сняла все деньги с банковской карты пострадавшего.

Пенсионер зарегистрировался на сайте знакомств и начал переписываться с девушкой. Она предложила ему встретиться в кинотеатре «Kvadrofilms», который якобы работает в Петропавловске. Но сначала нужно в режиме онлайн забронировать зал, дату и время сеанса. Отправила ссылку, по которой мужчина послушно перешел и оставил там реквизиты банковской карты. Через некоторое время ему написал «оператор кинотеатра» и попросил продиктовать код, который пришел на телефон. Только после списания 118 тысяч тенге со счета пенсионер понял, что стал жертвой скамера.

Мошенницу разыскивают.

Полицейские отметили, что таких преступников найти очень сложно. Они могут находиться в любой точке мира.



