Девушка пыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пытавшуюся выпрыгнуть из окна третьего этажа девушку спасли с помощью автолестницы в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, инцидент произошел 26 октября по адресу: микрорайон Васильковский, д. 24.

В 17.10 в дежурную часть ОСО позвонили и сообщили, что девушка пытается выпрыгнуть из окна третьего этажа.

«Спасатели прибыли на место инцидента за считанные минуты и совместно с сотрудниками полиции оцепили территорию, составили план действии и с помощью автолестницы спасли девушку. На месте работали сотрудники полиции и ДЧС. Девушке была оказана психологическая помощь», - отметили в ведомстве.

К счастью, все обошлось без жертв. Для выяснения обстоятельств спасатели передали девушку стражам порядка.