РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Девушка пыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа в Кокшетау

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пытавшуюся выпрыгнуть из окна третьего этажа девушку спасли с помощью автолестницы в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, инцидент произошел 26 октября по адресу: микрорайон Васильковский, д. 24.

    В 17.10 в дежурную часть ОСО позвонили и сообщили, что девушка пытается выпрыгнуть из окна третьего этажа.

    «Спасатели прибыли на место инцидента за считанные минуты и совместно с сотрудниками полиции оцепили территорию, составили план действии и с помощью автолестницы спасли девушку. На месте работали сотрудники полиции и ДЧС. Девушке была оказана психологическая помощь», - отметили в ведомстве.

    К счастью, все обошлось без жертв. Для выяснения обстоятельств спасатели передали девушку стражам порядка.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!