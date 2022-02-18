Девушка пыталась прыгнуть с моста в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25-летнюю девушку, которая хотела прыгнуть с моста по улице Сарайшық в Нур-Султане, спасли полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.
«В полицию на канал «102» в 07:06 поступила информация о том, что по улице Сарайшық на перилах моста стоит девушка. На место был незамедлительно направлен наряд Полка патрульной полиции департамента полиции Нур-Султана в составе старшего лейтенанта Айдоса Агабекова и капитана Фархат Кенесхан. По прибытию на место полицейские увидели девушку, которая стояла уже за ограждением моста и намеревалась спрыгнуть вниз с 11-метровой высоты.
Оценив обстановку и не теряя времени, стражи порядка оперативно выбежали с машины и подбежали к ней, обхватив ее сзади. Затем они перетащили девушку через перила моста в безопасное место и пытались успокоить ее и помочь ей справиться со стрессовой ситуацией», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Спасенную доставили в Управление полиции. Что натолкнуло 25-летнюю девушку на необдуманный поступок, выясняется. С ней проведены профилактические работы совместно с психологами.
На счету Айдоса Агабекова это не первое спасение человеческой жизни. Летом прошлого года он спас из воды гребного канала тонущую женщину, которая хотела переплыть канал и залезла в воду, а посередине реки силы ее покинули. Тогда полицейский, не раздумывая, прыгнул в воду и спас утопающую.
За отважный поступок полицейский будет поощрен руководством департамента.
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