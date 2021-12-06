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Девушка принуждала инвалида заниматься попрошайничеством в Кокшетау

6 Декабря 2021 13:33
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Девушка принуждала инвалида заниматься попрошайничеством в Кокшетау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау 28-летняя девушка принуждала к занятию попрошайничеством мужчину с инвалидностью. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Акмолинской области выявлен факт принуждения к занятию попрошайничеством инвалида 3-й группы», - сказал Канат Нурмагамбетов.

Установлено, что 28-летняя жительница Кокшетау в корыстных целях «завербовала» и обманным путем привезла из Усть-Каменогорска 60-летнего мужчину с ограниченными возможностями.

После чего с мая месяца по настоящее время ежедневно эксплуатировала, выставляя на восемь-девять часов для попрошайничества на центральном рынке. Полученный доход присваивала себе.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 126 части 3 пунку 2 УК (незаконное лишение свободы с целью эксплуатации). Проводится проверка.



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#Акмолинская область   #Криминал  
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Автор:

Серик Сабеков

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