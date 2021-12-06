Девушка принуждала инвалида заниматься попрошайничеством в Кокшетау
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау 28-летняя девушка принуждала к занятию попрошайничеством мужчину с инвалидностью. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Акмолинской области выявлен факт принуждения к занятию попрошайничеством инвалида 3-й группы», - сказал Канат Нурмагамбетов.
Установлено, что 28-летняя жительница Кокшетау в корыстных целях «завербовала» и обманным путем привезла из Усть-Каменогорска 60-летнего мужчину с ограниченными возможностями.
После чего с мая месяца по настоящее время ежедневно эксплуатировала, выставляя на восемь-девять часов для попрошайничества на центральном рынке. Полученный доход присваивала себе.
Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 126 части 3 пунку 2 УК (незаконное лишение свободы с целью эксплуатации). Проводится проверка.
- Троих без вести пропавших нашла полиция в Казахстане
- Пожилой мужчина обманом вовлек в проституцию жительницу Уральска
- Две нарколаборатории ликвидировали полицейские в Казахстане
- Три уголовных дела о нарушениях оборота наркосодержащих медпрепаратов расследуют в Казахстане
- Институт антикоррупционного комплаенса заработал в акмолинских медорганизациях
- Число суицидов среди подростков выросло в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана