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Девушка попала под колеса пьяного водителя в Нур-Султане

3 Ноября 2021 16:12
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Девушка попала под колеса пьяного водителя в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водитель автомашины марки «Lexus», следуя по улице Бокейхана, допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

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Как стало известно, при проверке документов сотрудники полиции заметили от 56-летнего водителя резкий запах алкоголя. Согласно медицинскому освидетельствованию он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила телесные повреждения и доставлена в городскую больницу. После оказания медицинской помощи отпущена домой. По данному факту проводится дознание.

В этот же день в ночное время от очевидца в полицию поступило сообщение, что водитель автомашины «Toyota Camry» сел за руль пьяным. Момент задержания 25-летнего нарушителя был зафиксирован на видеорегистратор полицейского. Согласно медицинскому освидетельствованию он управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести.

«Столичными полицейскими в течение трех суток задержаны 5 пьяных водителей. Все водители предстали перед судом. Решением административного суда за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения нарушители арестованы на срок 15 суток и лишены водительского удостоверения сроком на семь лет, согласно статье 608 КРКобАП. Автомашины водворены на коммунальную стоянку», - сообщили в пресс-службе.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение правил дорожного движения и призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию. Все, кто стал очевидцами неправомерного поведения водителей, в частности - управления авто в нетрезвом виде могут обратиться в полицию или на мобильное приложение 102.

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#Нур-Султан   #ДТП   #Происшествия   #Дороги  
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