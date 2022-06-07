Девушка-полицейский задержала пьяного дебошира в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Лейтенант Малика Темирханова в Павлодаре скрутила пьяного мужчину, который попытался напасть на женщину ранним утром. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 июня, около 08:40, направляясь, как обычно, на работу, я проходила мимо школы №12. Заметила, что меня начал преследовать молодой человек, поведение которого было неадекватное», - написала жительница города Павлодара Маржан Ахметова в своем благодарственном письме начальнику департамента полиции Павлодарской области о том, как ее спасла сотрудница органов внутренних дел лейтенант Малика Темирханова.

По словам спасенной горожанки, в какой-то момент мужчина попытался напасть на нее сзади. Испугавшись, М. Ахметова забежала на территорию школы, где происходящее заметили сотрудницы учебного заведения, работавшие в тот момент во дворе.

«Они и обратились за помощью к Малике Темирхановой, которая находилась в учебном заведении по работе, - написала Маржан. - Услышав о том, что кому-то требуется ее помощь, Малика Темирханова, хрупкая, но очень смелая, выбежала на улицу. Только тогда, увидев девушку в полицейской форме, подозреваемый ринулся бежать».

Добежав до забора расположенной рядом больницы, он попытался перелезть через него, но в этот момент полицейский схватила его за капюшон и повалила на землю. Каблуком обуви зафиксировав одну руку злоумышленника и применив боевой прием, скрутила вторую руку. Так Малика Темирханова задержала мужчину. В это время уже подбежали очевидцы происходившего, они позвонили в 102», сообщив об инциденте.

«Задержанного доставили в центр временной адаптации и детоксикации. Выяснилось, что задержанный был пьян. За приставание и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения мужчина привлечен к административной ответственности, проводится дальнейшая проверка», - отметили в ДП региона.

Напуганная Маржан Ахметова выразила Малике Темирхановой благодарность за то, что та быстро среагировала и спасла ее от нападения, задержав обидчика.

Лейтенант полиции Темирханова служит в органах внутренних дел с 2017 года. Сейчас она работает инспектором-дежурным в центре оперативного наблюдения УП Павлодара, говорит, что побежав за злоумышленником, думала лишь о том, как задержать его и спасти гражданку от противоправных действий.





Фото ДП Павлодарской области.