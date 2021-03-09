Девушка-полицейский победила в конкурсе к 175-летию Жамбыла Жабаева в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в конкурсе, организованном Центром изучения языков, победила сотрудница спецприемника Петропавловска, старший сержант полиции Серафима Окишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, конкурс проходил в режиме онлайн и был приурочен к 175-летию Жамбыла. С. Окишева прислала для участия видеоролик, в котором читает любимое стихотворение великого поэта «Ленинградтық өренім». Жюри оценило и чистоту речи, и эмоции при чтении. Видеоряд был записан перед бюстом Жамбыла и на фоне экспозиции музея областной полиции, посвящённой участию в Великой Отечественной войне североказахстанских стражей порядка.





Серафима еще в школе увлеклась изучением казахского языка. Была отличницей на уроках, везде старалась найти собеседников, которые помогут отточить полученные в школе знания. Сейчас она в совершенстве владеет двумя языками, уверенно ведёт делопроизводство на государственном языке.

«Стремление личного состава к освоению государственного языка встречает всяческую поддержку в нашем департаменте. Занятия для сотрудников проводятся на регулярной основе. Отдел внутренних и внешних коммуникаций организует мероприятия, направленные на популяризацию языка. Заслуженная победа в конкурсе стала хорошим подарком для целеустремлённой сотрудницы к Международному женскому дню, а для её коллег — мотивацией для дальнейшего изучения государственного языка», — сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.



