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Девушка-полицейский из Костаная взяла «серебро» на кубке РК по ММА

10 Декабря 2021 04:28
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Девушка-полицейский из Костаная взяла «серебро» на кубке РК по ММА

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Серебряную медаль за кубок РК завоевал сотрудник Управления специализированной службы охраны Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Полицейский 1-го батальона полиции Управления специализированной службы охраны Костанайской области младший сержант полиции Анастасия Снарская заняла 2 место в соревнованиях ММА за кубок Республики Казахстан в весовой категории 56 кг. Соревнования за кубок РК по смешанным единоборствам ММА среди взрослых проходил с 2 по 5 декабря текущего года в городе Шымкент», - сообщили в департаменте.

Как оказалось, Анастасия занимается ММА всего год, но уже показывает высокие результаты. Путевку на этот турнир она получила, став победителем областных соревнований по смешанному единоборству «MMA против наркотиков» среди юношей и взрослых.

«Занимаюсь ММА не так давно, спасибо большое моему тренеру Мирамгали Акмолдинову, за то что он поверил в меня и поддержал. Для меня это большой опыт, так как я впервые участвую в соревнованиях республиканского уровня», - говорит младший сержант.

Стоит отметить, что на данном турнире девушке присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера спорта». Как отмечает девушка-полицейский, это дает ей еще больше мотивации на пути к новым достижениям.

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#Костанайская область   #Спорт   #МВД РК   #Регионы   #Боевые искусства  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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