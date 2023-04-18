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Девушка-полицейский из Костаная выиграла турнир по абсолютно реальному бою

Автор:  
Жанна Мусабаева
18 Апреля 2023, 11:35
Девушка-полицейский из Костаная выиграла турнир по абсолютно реальному бою Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудница спецотряда быстрого реагирования из Костаная Сая Ауельбекова выиграла республиканский турнир по абсолютно реальному бою, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Республиканский мастерский турнир по абсолютно реальному бою прошел в Караганде в рамках отбора на мировое первенство. В весовой категории 60 кг приняла участие и сотрудница СОБР из Костанайской области – Сая Ауельбекова. Она провела три боя и во всех одержала победу. По итогам турнира уроженка Костаная заняла 1 место и завоевала пояс чемпиона.

Для Саи Ауельбековой, которая в единоборстве третий год, это далеко не первое соревнование. Она в этом турнире участвует с 2021 года, является трехкратной чемпионкой. За ее плечами победы в международных и республиканских соревнованиях.

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«К турниру хорошо подготовилась. Когда узнаю о соревнованиях и есть возможность в них поучаствовать без вреда для работы, то всегда стараюсь попробовать себя. Соперники были достойные, хорошо подготовленные», - делится она.

В награду за победу Сая Ауельбекова получила пояс чемпиона, диплом о победе в турнире, а также золотую медаль. Мировое первенство по данному виду спорта ожидается уже в мае этого года.

Девушка-боец настроена участвовать в нем и представлять Казахстан.


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