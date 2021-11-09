Девушка-полицейский из Костаная выиграла открытый чемпионат Азии по единоборствам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Капитан полиции из Костаная Сая Ауельбекова стала победителем чемпионата Азии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Костанайской области прошел III Открытый чемпионат Азии по единоборствам среди мужчин, женщин и молодежи. В спортивном состязании наряду с азиатскими странами, такими как Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан, соревновались также спортсмены из соседней России.

Сая Ауельбекова занимается спортом с 17 лет. У девушки немало достижений: она является мастером спорта по вольной борьбе и кандидатом в мастера спорта по самбо. Работает Сая инспектором СОБРа Департамента полиции Костанайской области, капитан полиции. Однако это не помешало Сае Ауельбековой сразиться на чемпионате в весовой категории 57 кг и стать победителем.

«Это мой первый выход на поле боя по единоборству. Могу сказать, что получила большой опыт, узнала себя с другой стороны. Данные состязания дали мне путевку на чемпионат мира, и надеюсь, что это станет началом моих новых достижений. Большое спасибо нашему командиру Жанибеку Мухамеджанову, благодаря его особому вниманию к подготовке к соревнованиям, мы добиваемся высоких показателей», - делится инспектор СОБРа.

Капитан полиции прекрасно понимает, что предстоящий чемпионат требует более высокой ответственности. Она уже активно начала подготовку к мировому турниру.

Напомним, что Сая Ауельбекова заняла 2 место на республиканском чемпионате по самбо, который проходил в августе этого года в Актау.