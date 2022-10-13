13 Октября 2022, 17:33

Девушка-полицейский из Костаная одержала победу в чемпионате по панкратиону

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Инспектор СОБР департамента полиции Костанайской области Сая Ауельбекова заняла первое место по панкратиону в категории «Tradition» и «Elite», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 7 по 10 октября в городе Актобе прошли республиканские соревнования по панкратиону.

«Я принимала участие в весовой категории 58 кг, все соперники были сильными и достойными. Любая победа, любое призовое место для меня - большой стимул к совершенствованию своих умений и навыков в спорте», - отмечает капитан полиции Сая Ауельбекова.

Полицейский-спортсмен в правоохранительных органах— это не редкость. Ведь работа стражей правопорядка нередко подразумевает бессонные ночи, напряженный график. И хорошая физическая подготовка является подспорьем в службе полицейских.

Ранее сообщалось, что капитан полиции из Костаная Сая Ауельбекова стала победителем чемпионата Азии.