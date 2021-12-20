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Девушка-полицейский: Горжусь тем, что я - ровесница независимого Казахстана
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Родиться в год провозглашения Казахстаном независимости — большая честь, поэтому так важно внести свой вклад в развитие и процветание Родины. Так считает Гульнар Аманжулова – полицейский из Рудного, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Гульнар Аманжулова работает в управлении полиции города Рудного и гордо несет службу. Она родилась 8 декабря 1991 года. Все детство и юность была активным, любознательным человеком, старалась всегда открывать для себя что-то новое. Но самое главное – любила помогать, и даже мечтала надеть белый халат, но планы поменялись.
«Мечтала быть врачом, почему-то хотелось спасать жизни, лечить, и в целом интересовала медицинская тематика, - рассказала Гульнар. - Но в старших классах решила, что мне больше по душе работа полицейского. Родители поддержали мой выбор, и с тех моя жизнь проходит на службе».
В 2009 году она поступила в Семейский юридический колледж, где в 2011 году получила диплом по специальности «правоохранительная деятельность». После была направлена работать в управление полиции города Рудного на должность участкового инспектора по делам несовершеннолетних.
«С детьми работать интересно, но есть свои нюансы. У некоторых деток психика очень ранимая, поэтому при работе с ними ведешь себя больше как психолог», - поделилась майор. Важно в этой работе соблюдать баланс.
Гульнар занимает должность старшего инспектора отделения ювенальной полиции отдела местной полицейской службы УП города Рудного.
«Я стараюсь стать примером для молодых мальчишек и девчонок, показывая, что работать в полиции – престижно. Считаю эту профессию исключительно необходимой и очень важной в нашем обществе, поскольку соблюдение прав и законных интересов человека - высшая ценность современного государства», - отметила она.
Личное достижение – это конечно же семья. Гульнар замужем, воспитывает двух детей. Своим детям старается привить чувство патриотизма и правильного выбора в жизни. Своей страной и статусом «ровесница независимости» гордится.
«Точно знаю, что моя страна будет в топе самых развитых стран и достигнет больших высот. Хочу внести свой вклад службой в органах внутренних дел ради всего самого лучшего для своего народа», - заключила Гульнар.
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