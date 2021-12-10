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Девушка похитила авто карагандинца

10 Декабря 2021 23:00
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Девушка похитила авто карагандинца

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Девушка, похитившая авто карагандинца, задержана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение: неизвестный угнал автомобиль со двора многоэтажного дома по улице Муканова. Наряд полка патрульной полиции, оказавшийся вблизи места происшествия, получил по рации описание данного транспортного средства.

47-летний потерпевший рассказал, что приехал в гости к знакомому и оставил машину у подъезда. Когда собрался уезжать, то обнаружил ее исчезновение.

Скоро на одной из улиц полицейские заметили обозначенный в ориентировке автомобиль. Они остановили его. За рулем оказалась 26-летняя жительница города. Она дала признательные показания, пояснив, что предполагала только прокатиться на угнанном транспорте. Автомобиль возращен потерпевшей стороне. Возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения«. Ведется расследование.


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#Карагандинская область   #МВД РК  
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