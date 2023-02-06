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Девушка похищала у пенсионеров банковские карточки и опустошала их счета в Темиртау

6 Февраля 2023, 14:07
Девушка похищала у пенсионеров банковские карточки и опустошала их счета в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Девушка похищала у пенсионеров банковские карточки и опустошала из счета в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

К полицейским Темиртау обратились две пенсионерки в возрасте 83 и 84 лет. Они сообщили, что неизвестные с их банковских счетов сняли денежные средства – в одном случае 5,7 млн тенге, в другом – 168 тысяч тенге.

По фактам началось досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 21-летнюю девушку. Она дала признательные показания, пояснив, что похищала у потерпевших карточки, а затем опустошала их счета.

Полицейские устанавливают причастность злоумышленницы к аналогичным преступлениям. В отношении подозреваемой выбрана санкция в виде домашнего ареста.


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