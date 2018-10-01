Девушка похищала детские коляски в столичных поликлиниках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане задержана 24-летняя девушка, которая совершала кражи детских колясок, сообщила пресс-служба столичного ДВД.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 24-летняя девушка, подозреваемая в совершении краж детских колясок на территории города. Девушка выслеживала своих жертв в городской поликлинике, где мамы без опаски оставляли коляски в холлах и коридорах, а затем незаметно похищала их. Установлена причастность задержанной к четырем кражам колясок»,- говорится в сообщении.

Стоит отметить, что злоумышленница похищала дорогостоящие коляски, которые в дальнейшем дарила своим друзьям и знакомым. Подозреваемая по всем фактам краж дала признательные показания, похищенные коляски изъяты и возвращены владельцам.

Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Департамент внутренних дел Астаны просит граждан пострадавших от противоправных действий данного лица обратиться в обратиться в УВД района «Сарыарка» по адресу (улица Акбуга,2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-66-76, 71-66-74 или на 102.