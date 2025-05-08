Девушка погибла в горах вблизи Алматы

Во время происшествия на территории оздоровительного комплекса находились отдыхающие.

Позже в социальных сетях распространилась информация о том, что в результате этого происшествия пострадала и погибла студентка.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы в ответ на запрос агентства Kazinform сообщили, что тело девушки было найдено 4 мая неподалеку от ущелья «Горельник». По данным ДЧС, трагедия не связана с камнепадом в ущелье “Алма-Арасан”.

В полиции также прокомментировали ситуацию.

— Управлением полиции Медеуского района проводится расследование. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы спасли двух заблудившихся туристов.