Девушка погибла в горах вблизи Алматы
2 мая на термальных источниках «Алма-Арасан» в ущелье Проходное из-за проливного дождя произошел камнепад, передает корреспондент агентства Kazinform.
Во время происшествия на территории оздоровительного комплекса находились отдыхающие.
Позже в социальных сетях распространилась информация о том, что в результате этого происшествия пострадала и погибла студентка.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы в ответ на запрос агентства Kazinform сообщили, что тело девушки было найдено 4 мая неподалеку от ущелья «Горельник». По данным ДЧС, трагедия не связана с камнепадом в ущелье “Алма-Арасан”.
В полиции также прокомментировали ситуацию.
— Управлением полиции Медеуского района проводится расследование. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы спасли двух заблудившихся туристов.