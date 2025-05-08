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    13:06, 08 Май 2025 | GMT +5

    Девушка погибла в горах вблизи Алматы

    2 мая на термальных источниках «Алма-Арасан» в ущелье Проходное из-за проливного дождя произошел камнепад, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Kazinform

    Во время происшествия на территории оздоровительного комплекса находились отдыхающие.

    Позже в социальных сетях распространилась информация о том, что в результате этого происшествия пострадала и погибла студентка.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы в ответ на запрос агентства Kazinform сообщили, что тело девушки было найдено 4 мая неподалеку от ущелья «Горельник». По данным ДЧС, трагедия не связана с камнепадом в ущелье “Алма-Арасан”.

    В полиции также прокомментировали ситуацию.

    — Управлением полиции Медеуского района проводится расследование. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Ранее сообщалось, что в горах Алматы спасли двух заблудившихся туристов.

    Теги:
    Регионы Горы Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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