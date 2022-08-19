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Девушка погибла в ДТП в Павлодарской области
19 Августа 2022 09:33

Девушка погибла в ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция Павлодарской области проводит проверку после гибели девушки в ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

17 августа в 23:30 на трассе Калкаман-Беловка 29-летний водитель на «Hyundai Accent» не справился с управлением и перевернулся.

«В результате ДТП 28-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водителя госпитализировали в больницу», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В ходе проверки аварии правоохранители назначили экспертизы.


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