Девушка погибла после падения с пятого этажа в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В одной из многоэтажек микрорайона в городе Костанае 23-летняя девушка упала с пятого этажа. Факт прокомментировали в Костанайском областном управлении здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Девушка, 23 года. Звонок поступил в скорую помощь в 5.15 утра. Смерть девушки наступила до прибытия кареты скорой помощи. Зафиксированы травмы, несовместимые с жизнью»,- коротко прокомментировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области пока происшествие никак не комментируют.

Напомним, буквально месяц назад аналогичный случай произошёл в Рудном, где с балкона 4 этажа выпала 41-летняя женщина.