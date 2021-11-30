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Девушка погибла после падения с пятого этажа в Костанае

30 Ноября 2021 14:23
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Девушка погибла после падения с пятого этажа в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В одной из многоэтажек микрорайона в городе Костанае 23-летняя девушка упала с пятого этажа. Факт прокомментировали в Костанайском областном управлении здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Девушка, 23 года. Звонок поступил в скорую помощь в 5.15 утра. Смерть девушки наступила до прибытия кареты скорой помощи. Зафиксированы травмы, несовместимые с жизнью»,- коротко прокомментировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области пока происшествие никак не комментируют.

Напомним, буквально месяц назад аналогичный случай произошёл в Рудном, где с балкона 4 этажа выпала 41-летняя женщина.

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#Костанайская область   #Происшествия   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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