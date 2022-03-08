Девушка-криминалист из СКО: об эмоциях, сложностях работы и семейном счастье

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О девушке-полицейском, единственном криминалисте в Есильском районе Северо-Казахстанской области – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Старший лейтенант с удивительным именем Баден Галиаскарова работает в районном отделе полиции два года. Единственная дочь в семье, красивая и хрупкая – сложно представить, как ей удалось адаптироваться к работе криминалистом. Не каждый мужчина может выдержать колоссальную эмоциональную нагрузку. Криминалисты выезжают на все без исключения места преступления.

24-летняя Баден не скрывает, что с детства восхищалась девушками в форме и тоже мечтала надеть ее. Детскую мечту не предала и сразу после школы поступила в Алматинскую Академию им. М.Есбулатова. Там познакомилась с будущим мужем. Предложение руки и сердца получила прямо после принятия присяги.

- Любоваться формой и служить в органах внутренних – разница колоссальная. Все-таки, почему Вы выбрали столь непростую работу?

- Мне нравится помогать людям. Это сложная и интересная профессия. Криминалист должен думать как преступник, чтобы обнаружить следы, отпечатки пальцев, биологические следы и иные доказательства преступления. Безусловно, приходится выезжать и на места преступлений с человеческими жертвами. На моих глазах разворачивается трагедия семьи. Все это может оказывать влияние на морально-психологическое состояние криминалиста. Но нужно уметь сдерживать эмоции и продолжать беспристрастно работать на месте преступления.

- Почему выбрали столь непростое для девушки направление, как криминалистика. Или это миф, что девушке-криминалисту сложнее, чем мужчине?

- Что касается обязанностей – отличий никаких не может быть. Но физические силы и эмоционально-психологическая выдержка, конечно, разные. Мне приходится обращаться за помощью к коллегам, чтобы поднять рабочий чемодан весом более 15 кг или стойки весом 50-60 кг. Когда выезжаем на место происшествия, помогают поднять труп. Но и мужчинам, и женщинам, работающим в криминалистическом отделе одинаково сложно выезжать на происшествия, в которых гибнут дети. К этому невозможно привыкнуть. Иногда мне нужно несколько дней, чтобы эмоции улеглись.

- Помните свой первый рабочий день?

- После Академии меня назначили оперуполномоченным отдела криминальной полиции Есильского района. Учеба учебой, на практике же все оказалось совсем по-другому. Через полгода назначили криминалистом. Мой первый выезд в этом качестве был на скоропостижную смерть. Страха не было. Во время обучения мы работали в морге. Но есть такие моменты, о которых я всегда буду помнить. Однажды летней ночью поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Через несколько часов пожарные сообщили, что нашли четыре трупа, в том числе четырехлетней девочки. Когда нужно было осматривать тела, я не могла справиться с эмоциями и работать мне было очень сложно. И я до сих пор не могу забыть тот случай. Меня поддержали мои коллеги, руководство.

- Как проходит рабочий день криминалиста?

- Мой рабочий день начинается в 8 часов утра. Я единственный криминалист в районе, работаю каждый день. И каждый день всегда насыщен. Случаются кражи, аварии и другие происшествия. Сложно сказать, во сколько завершится рабочий день. Бывает, что может длиться сутки. В редкие дни обходится без происшествий и тогда у меня небольшая передышка.

- Что главное в работе полицейского, на Ваш взгляд?

- Порядочность и честность. Мы должны выслушать человека, понять его проблему и потом приступить к ее решению. Самое главное – не допустить того, чтобы невиновный человек оказался под следствием и был осужден.

- Как удается совмещать работу и семью?

- Мой супруг тоже работает в органах внутренних дел, он оперуполномоченный отдела криминальной полиции Есильского района. Мы работаем вместе. Почти всегда вместе. Иногда вдвоем выезжаем на места происшествий. У нас есть трехлетняя дочка, нам помогают родители. Если ребенок болеет, то руководство идет нам навстречу и поддерживает. Бывают трудные моменты, но мы справляемся. Могу честно сказать, что мне повезло с мужем, он меня поддерживает. У нас есть правило – работу домой не приносить, дома мы говорим только о нашей семье и уделяем все наше внимание дочке.

- О чем мечтает девушка-полицейский?

- О том, чтобы было меньше происшествий, меньше гибели людей, меньше трагедий в семьях. Думаю, каждый человек мечтает о том, чтобы его родные и близкие были здоровы, счастливы и всегда были рядом.