Девушка-кинолог и ее собака Чарли борются против наркотиков в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в Центре кинологической службы приступила к работе девушка-кинолог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в Центр кинологической службы Кульжамиля Каирбекова пришла в сентябре. Накануне Дня Независимости она вернулась из Алматы, где окончила специальные курсы в Кинологическом центре МВД РК.

Девушка будет работать с бельгийской овчаркой Чарли. Им предстоит заниматься поиском наркотических средств.

«Я не боюсь собак, потому что с детства они были в моем окружении. Я жила в селе Петерфельд. У нас были собаки разных пород – алабай, овчарка. Возможно, это сегодня мне помогает в общении с питомцами кинологического центра», - говорит К. Каирбекова.

Общий язык с четвероногими помощниками девушка нашла сразу. С особым вниманием отнеслась к двухмесячному питомцу центра. Грета ослабла из-за болезни, и было мало надежды, что она встанет на ноги и сможет участвовать в оперативной работе. Но Кульжамиля не сдалась и за месяц выходила щенка.

«Для меня символично, что именно накануне главного национального праздника я получила сертификат кинолога. С этой датой связаны многие важные события в жизни. 16 декабря – день рождения старшего брата Мурата, который для меня опора и пример. Накануне 16 декабря в 2016 году поступила на службу в органы внутренних дел. Теперь передо мной новый этап работы», - улыбается К. Каирбекова.





В центре кинологической службы работают 13 сотрудников и 25 собак.

«В областном подразделении Кульжамиля Каирбекова – единственная девушка-кинолог. Еще одна сотрудница-кинолог Виктория Шахневич работает в Тимирязевском районе», - отметил начальник центра кинологической службы Самат Тулебаев.

С начала года с помощью служебно-розыскных собак полицейские области изъяли из незаконного оборота более 80 кг наркотических средств.



