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вчера 19:26
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вчера 17:24
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Девушка-кинолог и ее собака Чарли борются против наркотиков в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в Центре кинологической службы приступила к работе девушка-кинолог, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в Центр кинологической службы Кульжамиля Каирбекова пришла в сентябре. Накануне Дня Независимости она вернулась из Алматы, где окончила специальные курсы в Кинологическом центре МВД РК.
Девушка будет работать с бельгийской овчаркой Чарли. Им предстоит заниматься поиском наркотических средств.
«Я не боюсь собак, потому что с детства они были в моем окружении. Я жила в селе Петерфельд. У нас были собаки разных пород – алабай, овчарка. Возможно, это сегодня мне помогает в общении с питомцами кинологического центра», - говорит К. Каирбекова.
Общий язык с четвероногими помощниками девушка нашла сразу. С особым вниманием отнеслась к двухмесячному питомцу центра. Грета ослабла из-за болезни, и было мало надежды, что она встанет на ноги и сможет участвовать в оперативной работе. Но Кульжамиля не сдалась и за месяц выходила щенка.
«Для меня символично, что именно накануне главного национального праздника я получила сертификат кинолога. С этой датой связаны многие важные события в жизни. 16 декабря – день рождения старшего брата Мурата, который для меня опора и пример. Накануне 16 декабря в 2016 году поступила на службу в органы внутренних дел. Теперь передо мной новый этап работы», - улыбается К. Каирбекова.
В центре кинологической службы работают 13 сотрудников и 25 собак.
«В областном подразделении Кульжамиля Каирбекова – единственная девушка-кинолог. Еще одна сотрудница-кинолог Виктория Шахневич работает в Тимирязевском районе», - отметил начальник центра кинологической службы Самат Тулебаев.
С начала года с помощью служебно-розыскных собак полицейские области изъяли из незаконного оборота более 80 кг наркотических средств.
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