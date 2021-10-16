Девушка из Петропавловска разбила стекла автобусной остановки в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 22 часов 11 минут в Центр оперативного управления ДП города Нур-Султана поступило сообщение о том, что по проспекту Богенбай батыра неизвестная разбивает стекла остановки и припаркованных вблизи машин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Сотрудниками полка патрульной полиции задержана 23-летняя жительница Петропавловска. Установлено, что девушка в руках с кирпичом сначала разбила стекла остановки, после чего заднее лобовое стекло автомашин марки «Toyota Corolla» и «Nissan».

По факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

«За особо дерзкое нарушение общественного порядка, также за повреждение чужого имущества в отношении задержанной начато досудебное расследование. Сумма ущерба устанавливается», - рассказал заместитель начальника УП района «Байқоңыр» Дархан Сайранбеков. Он также попросил жителей бережно относиться к тому, что создает условия для комфорта горожан и не нарушать общественный порядок.