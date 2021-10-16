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    13:53, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Девушка из Петропавловска разбила стекла автобусной остановки в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 22 часов 11 минут в Центр оперативного управления ДП города Нур-Султана поступило сообщение о том, что по проспекту Богенбай батыра неизвестная разбивает стекла остановки и припаркованных вблизи машин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Сотрудниками полка патрульной полиции задержана 23-летняя жительница Петропавловска. Установлено, что девушка в руках с кирпичом сначала разбила стекла остановки, после чего заднее лобовое стекло автомашин марки «Toyota Corolla» и «Nissan».

    По факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

    «За особо дерзкое нарушение общественного порядка, также за повреждение чужого имущества в отношении задержанной начато досудебное расследование. Сумма ущерба устанавливается», - рассказал заместитель начальника УП района «Байқоңыр» Дархан Сайранбеков. Он также попросил жителей бережно относиться к тому, что создает условия для комфорта горожан и не нарушать общественный порядок.


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