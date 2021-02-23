Девушка-боксер из ВКО завоевала путевку на чемпионат мира

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Жительница Восточного Казахстана стала двукратной чемпионкой РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В ведомстве сообщили, что чемпионат РК по боксу среди девушек 2003 – 2004 года рождения проходил в Алматы. Восточный Казахстан на соревновании достойно представила Айшагуль Елеубаева из Уланского района. Тренер спортсменки Берик Мусин отмечает, что на этой победе останавливаться не собираются, ведь у Айшагуль есть все шансы достойно выступить на чемпионате мира.

«Благодаря нашему упорному труду и наставничеству главного тренера области по боксу наша спортсменка добилась отличного результата. Это наша общая победа. Теперь будем готовиться к тому, чтобы прославить Казахстан на чемпионате мира и международных турнирах», – рассказал тренер.

Отметим, что Айшагуль начала свою спортивную карьеру в 12 лет. В 2016 году девушка впервые приняла участие в соревнованиях на Открытом первенстве города Усть-Каменогорска по боксу среди девушек и юношей, посвященном 25-летию Независимости РК. Тогда спортсменка заняла второе место.

В том же году Айшагуль одержала первую победу на Открытом областном турнире по боксу среди юношей и девушек 2003 – 2004, 2005 – 2006 годов рождения. В 2017 году стала победительницей областного турнира по боксу, посвященному Дню Победы. Уже в следующем году девушка завоевала титул чемпиона первенства Восточного-Казахстана по боксу среди подростков. В 2019 году в ходе чемпионата Республики Казахстан по боксу, проходившего в городе Арыси, стала первой в истории спорта Уланского района чемпионом Казахстана среди девушек, и защитила звание кандидата в мастера спорта РК.

«В этом году при подготовке к чемпионату, конечно, были трудности, связанные с карантинными мерами. Но под руководством своих тренеров я все равно продолжала упорно готовиться, участвовала в сборах. Теперь хочу хорошо выступить на чемпионате мира. Я очень благодарна руководству области, своим тренерам за то, что они поддерживают меня и помогают развиваться», – отметила Айшагуль Елеубаева.

Аким Уланского района Ренат Курмамбаев поздравил юную спортсменку с победой, вручил благодарственное письмо, медаль «Халық қаһарманы» и подарки. Кроме того, отметил титул тренера, которому также было вручено благодарственное письмо.

Фото: инфоцентр ВКО