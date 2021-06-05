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    19:56, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Девочку, выжившую в Чарынском каньоне, и ее родителей наградили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Благодарственным письмом министра по ЧС РК Юрия Ильина была награждена 11-летняя Зере, спасшаяся при паводке, произошедшем из-за кратковременного ливневого дождя в Чарынском каньоне 29 мая, а также ее родители. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Сегодня девочку выписали из больницы.

    От имени министра Благодарственное письмо вручил начальник ДЧС г. Алматы Руслан Касыбаев и поблагодарил родителей - Ұлана Бисембайұлы и Жанию Шымырбекқызы за воспитание отважного человека, а маленькую Зере - за выдержку, стойкость духа и правильное применение методов выживания в чрезвычайных ситуациях, благодаря которым она осталась жива.

    «Ученица гимназии № 199 города Алматы Бисембай Зере Ұланқызы, попав в нестандартную и опасную ситуацию, возникшую в результате природной стихии, критически оценила происходящее и применила практические навыки выживания. Этот случай являет собой пример для граждан страны по овладению навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности и воспитанию таких качеств личности, как мужество, собранность и стрессоустойчивость», -отметил Юрий Ильин в письме.

    Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области, погибли ученица и учитель школы в Алматы.



    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Главная Общество Алматинская область Алматы Происшествия
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