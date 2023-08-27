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    15:32, 27 Август 2023 | GMT +6

    Девочку ударило током на пенной вечеринке в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Девочка жива. Ее госпитализировали в районную больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 августа в поселке Узунколь проводилась пенная вечеринка ко Дню молодежи, на которой 9-летняя девочка получила удар электрическим током. На месте ей была оказана первая неотложная медицинская помощь врачами, которые дежурили на мероприятии. Девочка госпитализирована в районную больницу», - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.


    Начато досудебное расследование по статье 306 УК РК части 2 «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, если они совершены, в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних».

    Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

    Напомним, в мае 10-летнего мальчика ударило током в Туркестанской области. Ребенок зашел на огороженную территорию электроподстанции и получил сильнейший разряд. После разряда, который прошел через тело мальчика, у него начался некроз, врачам пришлось ампутировать часть ноги.


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