Девочку ударило током на пенной вечеринке в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Девочка жива. Ее госпитализировали в районную больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 августа в поселке Узунколь проводилась пенная вечеринка ко Дню молодежи, на которой 9-летняя девочка получила удар электрическим током. На месте ей была оказана первая неотложная медицинская помощь врачами, которые дежурили на мероприятии. Девочка госпитализирована в районную больницу», - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.





Начато досудебное расследование по статье 306 УК РК части 2 «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, если они совершены, в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних».

Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, в мае 10-летнего мальчика ударило током в Туркестанской области. Ребенок зашел на огороженную территорию электроподстанции и получил сильнейший разряд. После разряда, который прошел через тело мальчика, у него начался некроз, врачам пришлось ампутировать часть ноги.