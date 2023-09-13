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    19:48, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Девочку ударило током на пенной вечеринке: полиция переквалифицировала дело

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от 4 до 8 лет, передает МИА «Казинформ».

    Полиция переквалифицировала расследование в 3 часть 306 УК РК.

    «Начатое ранее досудебное расследование по части 2 статьи 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, если они совершены, в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних» было переквалифицировано на часть 3 этой же статьи. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

    Напомним, трагедия произошла 25 августа в поселке Узунколь Костанайской области. 9-летняя девочка получила удар электрическим током во время пенной вечеринки, приуроченной ко Дню молодежи. За жизнь девочки боролись областные врачи и приглашенные специалисты из Астаны. Сегодня, стало известно, что ребенок скончался.

    «К сожалению сердце девочки остановилось. Наши врачи сделали все что было необходимо, в том числе были проведены реанимационные действия», - сказал главный врач КГП «Костанайская областная детская больница» Ержанов Нурлан.


    Теги:
    Регионы Казахстана Костанай Костанайская область Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС для mail.ru Правоохранительные органы
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