Девочку-подростка жестоко убили в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - 16-летняя девочка была жестоко зарезана и забита до смерти в оживленном общественном переулке в столице Индии в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Жестокое убийство вызвало новую волну возмущения по поводу безопасности женщин в стране.

На видео инцидента, который длился более минуты видно, как несколько человек проходят мимо, а злоумышленник неоднократно наносит удары жертве.

Лишь один мужчина пытается вмешаться и оттащить нападавшего от девочки, но, в конечном итоге, и он отступает.

Тело жертвы было найдено в воскресенье вечером в районе Шахбад в районе Рохини на севере Нью-Дели, где и произошел инцидент.

В понедельник днем индийская полиция заявила, что арестовала подозреваемого мужчину по имени Сахил. Он был задержан в Буландшахре в соседнем штате Уттар-Прадеш.

Специальный комиссар полиции Нью-Дели Дипендра Патхак сообщил индийскому новостному каналу Times Now, что все указывает на преступление на почве ревности.

В беседе с индийским информационным агентством ANI отец девочки подчеркнул, что семья потребовала строгого наказания для нападавшего.

Данный инцидент является последним в длинной череде убийств и изнасилований, вызвавших гнев по поводу того, достаточно ли делается для защиты женщин в Индии.

Свати Маливал, председатель Делийской комиссии по делам женщин, заявила ANI, что никогда не видела такого пугающего инцидента.

«Дели стал крайне небезопасным для женщин и девочек», — добавила она.

Индия уже давно борется с гендерным насилием. Опрос экспертов по женским вопросам, проведенный фондом Thompson Reuters Foundation в 2018 году, оценил страну как самое опасное место в мире для женщин.

Частота преступлений против женщин в Индии продолжает увеличивается. Согласно данным Национального бюро регистрации преступлений Индии, количество преступлений против женщин в 2020 году увеличилось на 20% по сравнению с 2013 годом — последним годом перед приходом к власти правящей партии Бхаратия Джаната.