Девочке весом 650 граммов провели сложную операцию на глазах в Шымкенте

Девочка родилась 30 ноября на 25-й неделе беременности и весила всего 650 граммов. Сразу после родов ее перевели в реанимацию, где врачи стабилизировали состояние новорожденной и продолжили лечение.

Во время обследований у ребенка выявили ретинопатию недоношенных — заболевание, которое часто развивается у детей, родившихся раньше срока. Без своевременного лечения оно может привести к полной потере зрения.

Врачи приняли решение оперировать. Микрохирургическую операцию провели в городской больнице № 2.

— Ребенок родился с экстремально низкой массой тела, поэтому операция требовала максимальной точности. Тем не менее вмешательство прошло успешно, — сообщили врачи.

Сейчас девочке 102 дня. Ее вес увеличился до 2400 граммов. Врачи отмечают положительную динамику: ребенок набирает вес и развивается.

Сегодня девочку, которую родители назвали Айша, вместе с мамой выписали домой. В дальнейшем она будет находиться под наблюдением врачей по месту жительства.

Фото: Управление здравоохранения Шымкента

С начала года в Шымкенте уже трем недоношенным детям провели операции из-за ретинопатии, и все они прошли успешно.

Ретинопатия — одна из главных причин слепоты у недоношенных детей. В Казахстане действует программа скрининга, которая помогает выявлять болезнь на ранней стадии. По данным врачей, в стране уже выявили более 1500 случаев ретинопатии недоношенных. Ранняя диагностика и своевременная операция позволяют сохранить зрение большинству таких детей.