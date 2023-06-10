Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Девочка выпала с девятого этажа в Астане

Автор:  
Анеля Касымова
10 Июня 2023, 22:27
Девочка выпала с девятого этажа в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице с высоты 9-го этажа выпал ребенок. От полученных травм девочка скончалась на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О трагичном случае в Астане рассказал очевидец в соцсетях. Ребенок выпал из окна на его глазах.

 Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Астана ВКурсе (@vkurse_astana)

В столичной полиции сообщили подробности произошедшего.

«10 июня текущего года на канал «102» поступил вызов о том, что во дворе дома по улице Жургенова с высоты 9-го этажа выпал ребенок. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. От полученных травм девочка скончалась на месте. Назначены экспертизы», - говорится в сообщении полиции.

Департамент полиции города Астаны предупреждает взрослых быть бдительными к безопасности детей и напоминает о том, как защитить ребенка от падения из окна:

- не держите окна открытыми, если ваш ребенок дома. Вы думаете, что находитесь рядом, однако мгновение, за которое вы отвлечетесь на другие дела может стоить жизни вашему ребенку;

- никогда не полагайтесь на москитные сетки, дети опираются на них и могут упасть вместе с ними;

- установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ваш ребенок не смог самостоятельно открыть окно;

- расставьте мебель подальше от окна, чтобы ребенок не мог самостоятельно на него залезть.

Между тем, в МЧС просят не оставлять детей дома без присмотра, особенно если ребенок долго спит. Как отмечают спасатели, часто трагедии случаются, когда родителей нет дома.

В ведомстве также просят родителей убрать возле окон мебель, с помощью которой ребенок сможет легко залезть на него.

Видео   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
Президенту Германии презентовали порт Курык
Президенту Германии презентовали порт Курык
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан