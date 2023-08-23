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    02:18, 23 Август 2023 | GMT +6

    Девочка выпала из окна второго этажа в Степногорске

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    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Девочка выпала из окна второго этажа в Степногорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    21 августа в управление полиции Степногорска поступило телефонное сообщение от фельдшера станции скорой помощи. В больницу была доставлена двухлетняя девочка, с диагнозом «Кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота».

    Установлено, что малолетняя девочка, была оставлена без присмотра. В это время ребенок, выдавив москитную сетку, выпал из окна второго этажа. По факту инцидента проводится проверка.

    Стражи порядка призывают родителей и опекунов быть внимательнее к детям, не оставлять их без присмотра у открытых окон, а также напоминают о том, что москитная сетка не предотвращает угрозу выпадения детей.

    Теги:
    Акмолинская область Здравоохранение Происшествия Происшествия, ЧС
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