СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Девочка выпала из окна второго этажа в Степногорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

21 августа в управление полиции Степногорска поступило телефонное сообщение от фельдшера станции скорой помощи. В больницу была доставлена двухлетняя девочка, с диагнозом «Кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота».

Установлено, что малолетняя девочка, была оставлена без присмотра. В это время ребенок, выдавив москитную сетку, выпал из окна второго этажа. По факту инцидента проводится проверка.

Стражи порядка призывают родителей и опекунов быть внимательнее к детям, не оставлять их без присмотра у открытых окон, а также напоминают о том, что москитная сетка не предотвращает угрозу выпадения детей.