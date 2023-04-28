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Девочка выпала из окна пятого этажа в пригороде Павлодара

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Апреля 2023, 18:12
Девочка выпала из окна пятого этажа в пригороде Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в селе Мойылды. По данным пресс-службы скорой помощи, медики диагностировали у ребёнка тяжёлые травмы. Пострадавшую доставили в областную детскую больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Пациентку осмотрели травматолог, хирург, реаниматолог. Экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. При поступлении было тяжёлое состояние. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, контузия правого лёгкого, тупая травма живота. Сделали операцию», – сообщили в управлении здравоохранения.

Пока состояние девочки стабильно тяжёлое. Она всё ещё находится в реанимации.

В областном департаменте полиции сообщили, что проведут проверку.


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