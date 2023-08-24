Девочка выпала из окна многоэтажного дома в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае из окна третьего этажа выпала 3-летняя девочка. Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.



«22 августа в 13:30 из окна квартиры на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в 9 микрорайоне выпала девочка 2019 года рождения. Несчастный случай произошел, когда ребенок остался один без присмотра взрослых. Пострадавшую госпитализировали в городскую детскую больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, открытую рану век, тупую травму живота, состояние – удовлетворительное»,- сообщили в ведомстве.

Между тем, с начала года это уже седьмой случай в Костанае и 13-ый по области, когда из окна жилого дома выпал ребенок.

«Чтобы предотвратить опасную ситуацию, связанную с детским травматизмом, не оставляйте маленьких детей без присмотра. Установите на окна решетки или блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Помните: только внимательное отношение к детям со стороны родителей поможет избежать беды», - дополнили в ДЧС.