Девочка выпала из окна и разбилась насмерть в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из окна квартиры на пятом этаже выпала четырёхлетняя девочка. От полученных травм ребенок скончался в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

10 августа в 22:35 в доме по ул. Ак. Чокина из окна квартиры на пятом этаже выпала четырёхлетняя девочка. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

«Для детей москитная сетка воспринимается как стекло в раме. Они и не догадываются о трагической опасности, которую она несёт. Не оставляйте открытыми окна, установите металлические решетки», – призвали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.