Девочка впала в кому после лечения зубов в Нур-Султане: состояние без изменений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состояние девочки, впавшей в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане, остается без изменений. Об этом сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лечение пока продолжается в том же объеме, который был. Динамики нет, она находится в том же уровне – тяжелое стабильное состояние. Находится в коме», - сказала председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова в ходе брифинга для журналистов.

По ее информации, все материалы проверки переданы в департамент полиции Нур-Султана, в рамках уголовного дела идет оценка качества оказанной медицинской помощи в стоматологии.

Напомним, в начале января стало известно, что жительница столицы Анастасия Зелёная опубликовала пост в социальной сети, где рассказала о том, что ее дочь, которой 2,5 года, впала в кому после посещения стоматологической клиники.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поручил проверить столичную стоматологическую клинику.

9 января в Министерстве здравоохранения РК озвучили результаты проверки столичной стоматологической клинки «Dr.Bro».

Также сообщалось, что ребенок не был дообследован перед операцией.