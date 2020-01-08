Девочка впала в кому после лечения зубов: состояние крайне тяжелое
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состояние 2,5-летней девочки, впавшей в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава Минздрава сообщил, что в Городской детской больнице №2 утром был проведен консилиум по ситуации с девочкой, которая впала в кому после лечения зубов в частной стоматологии города Нур-Султан с участием лучших детских врачей, невропатологов, нейрохирургов, кардиохирургов и анестезиологов.
«Состояние малыша оценивается как крайне тяжелое, на данный момент находится на интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей», - сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на своей странице в Facebook.
Министр проинформировал, что он также встретился с мамой ребенка.
«Поговорили о дальнейшей тактике наблюдения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», - подчеркнул глава Минздрава.
«Надо отметить, что вся ситуация изначально находилась на контроле вице-министра здравоохранения Лязат Актаевой и руководителя управления здравоохранения столицы Сауле Кисиковой. На данный момент проводится проверка частной стоматологической клиники экспертами Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК», - добавил Елжан Биртанов.
Ранее сообщалось, что жительница столицы Анастасия Зелёная опубликовала пост в социальной сети, где рассказала о том, что ее дочь, которой 2,5 года, впала в кому после посещения стоматологической клиники.
В свою очередь Елжан Биртанов поручил проверить столичную стоматологическую клинику.
https://www.inform.kz/ru/rebenok-vpal-v-komu-elzhan-birtanov-poruchil-proverit-stolichnuyu-stomatologicheskuyu-kliniku_a3601458
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