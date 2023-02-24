Девочка умерла от птичьего гриппа в Камбодже

ПНОМ ПЕН. КАЗИНФОРМ - 11-летняя девочка в Камбодже умерла от первого известного в стране случая птичьего гриппа среди людей за последние девять лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Органы здравоохранения страны подтвердили, что в среду у девочки из сельской провинции Прейвэнг был диагностирован вирус H5N1.

Девочка заболела неделю назад – у нее была высокая температура, кашель и боль в горле.

Министерство здравоохранения Камбоджи заявило, что у ее отца тест на птичий грипп уже дал положительный результат. Еще 11 человек сдали тест на вирус H5N1.

Министр здравоохранения Мам Бунхенг подтвердил, что это первое известное заражение человека штаммом H5N1 в Камбодже с 2014 года.

Девочку доставили из ее деревни в детскую больницу в столице, но она скончалась вскоре после того, как ей поставили диагноз.

Последний случай птичьего гриппа в Камбодже был зарегистрирован в 2014 году. За десять лет до этого было зарегистрировано 56 случаев заражения людей вирусом H5N1, 37 из которых закончились летальным исходом.

Случаи птичьего гриппа у людей редки, поскольку у людей нет рецепторов в горле, носу и верхних дыхательных путях, которые были бы восприимчивы к текущему штамму вируса. Люди, работающие с зараженной птицей, подвержены более высокому риску заражения.

С 2021 года ВОЗ зарегистрировала восемь случаев заражения людей вирусом H5N1, в том числе в Китае, Индии, Испании, Великобритании и США.

Случаи заражения вирусом были зафиксированы и среди млекопитающих, таких как норки и выдры. Ранее в этом месяце Всемирная организация здравоохранения заявила, что за вирусом «необходимо тщательно следить», чтобы понять, не мутирует ли он в форму, которая может распространяться среди людей.