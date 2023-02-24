РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:10, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Девочка умерла от птичьего гриппа в Камбодже

    None
    Фото: Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images
    ПНОМ ПЕН. КАЗИНФОРМ - 11-летняя девочка в Камбодже умерла от первого известного в стране случая птичьего гриппа среди людей за последние девять лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

    Органы здравоохранения страны подтвердили, что в среду у девочки из сельской провинции Прейвэнг был диагностирован вирус H5N1.

    Девочка заболела неделю назад – у нее была высокая температура, кашель и боль в горле.

    Министерство здравоохранения Камбоджи заявило, что у ее отца тест на птичий грипп уже дал положительный результат. Еще 11 человек сдали тест на вирус H5N1.

    Министр здравоохранения Мам Бунхенг подтвердил, что это первое известное заражение человека штаммом H5N1 в Камбодже с 2014 года.

    Девочку доставили из ее деревни в детскую больницу в столице, но она скончалась вскоре после того, как ей поставили диагноз.

    Последний случай птичьего гриппа в Камбодже был зарегистрирован в 2014 году. За десять лет до этого было зарегистрировано 56 случаев заражения людей вирусом H5N1, 37 из которых закончились летальным исходом.

    Случаи птичьего гриппа у людей редки, поскольку у людей нет рецепторов в горле, носу и верхних дыхательных путях, которые были бы восприимчивы к текущему штамму вируса. Люди, работающие с зараженной птицей, подвержены более высокому риску заражения.

    С 2021 года ВОЗ зарегистрировала восемь случаев заражения людей вирусом H5N1, в том числе в Китае, Индии, Испании, Великобритании и США.

    Случаи заражения вирусом были зафиксированы и среди млекопитающих, таких как норки и выдры. Ранее в этом месяце Всемирная организация здравоохранения заявила, что за вирусом «необходимо тщательно следить», чтобы понять, не мутирует ли он в форму, которая может распространяться среди людей.


    Теги:
    Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!