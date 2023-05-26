Девочка родилась в пассажирском поезде Атырау — Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 мая 2023 года работники поездной бригады пассажирского поезда №29/30 сообщением Атырау — Алматы помогли пассажирке при родах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Қазақстан темір жолы».

Как рассказали в пресс-службе КТЖ, у молодой мамы, которая ехала из Атырау в Шымкент, в пути начались схватки. Проводники Жанар Тасмагамбетова, Айганым Султанмуратова и Галия Кайырденова создали условия для оказания помощи роженице в вагоне поезда.

В 21 час. 52 мин на свет появилась малышка.

Согласно инструкции проводники проинформировали машиниста поезда и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию.

После прибытия на станцию Казалинск новорожденного ребенка вместе смамой приняли работники скорой помощи.