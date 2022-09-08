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    09:41, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Девочка простила напавшую на нее с ножом кызылординку

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординку привлекли к уголовной ответсвенности за совершение хулиганства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кызылординского областного суда.

    Уголовное дело в отношении подсудимой по п. 2 ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан рассмотрено в суде № 2 города Кызылорды.

    «Как установлено в суде, подсудимая в поисках сестры и дочери пошла на спортивную площадку, расположенную во дворе своего дома, где увидела несовершеннолетнюю потерпевшую и свидетеля, которые сидели и беседовали между собой. Подойдя к ним, без уважительной причины спросила «Почему вы смеетесь над человеком?», на что несовершеннолетняя потерпевшая ответила, что они разговаривают между собой и ни над кем не смеются. После этого подсудимая принесла из дома кухонный нож и нанесла несовершеннолетней потерпевшей, находившейся на спортивной площадке, один удар в область поясницы, тем самым причинив легкий вред здоровью и скрылась с места происшествия», - сообщили в пресс-службе суда № 2 города Кызылорды.

    На судебном заседании несовершеннолетняя потерпевшая в присутствии своего законного представителя простила подсудимую и сказала, что претензиий к ней не имеет.

    Подсудимая признана виновной по п. 2 ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (хулиганство), и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

    Приговор суда не вступил в законную силу.



    Теги:
    Суды Кызылординская область Кызылорда Закон и право
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