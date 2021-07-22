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Девочка получила ожоги всего тела после удара током в Шымкенте

22 Июля 2021 17:28
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Девочка получила ожоги всего тела после удара током в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - ЧП произошло 21 июля около 11 часов вечера на мосту, под которым проходит железная дорога, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

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Он расположен по улице Анарова, рядом с железнодорожным вокзалом.

Над мостом натянута железная сетка. Сверху - высоковольтные провода. По словам очевидцев, девушка на вид 15-16 лет залезла на сетку. В какой то момент подростка ударило током.

На место вызвали пожарных, им удалось достать пострадавшего подростка. Тело девушки и одежда сильно обгорели и практически обуглились. Ее под капельницей, на носилках, в окружении пожарных, полицейских и медиков транспортировали с моста до кареты скорой медицинской помощи. Пострадавшую госпитализировали с сильнейшими ожогами всего тела.

На место происшествия приехали родные подростка, которые уехали вместе с ней в больницу.

Зачем подросток забралась на сетку, была ли она одна и что именно произошло в этот злополучный вечер предстоит выяснить правоохранителям.

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#Происшествия   #Шымкент   #Общество  
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