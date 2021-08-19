Девочка-подросток утонула в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице 18 августа утонул еще один ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Вчера вечером в 18 часов 39 минут на пульт столичной Службы спасения «101» поступило сообщение об утонувшей девочке в реке Есиль по улице Аккорган района Сарыарка. Оперативно на место чрезвычайной ситуации направлены 1 единица техники и 4 спасателя. По прибытию к месту вызова , оперативно оценив сложившуюся обстановку, группа водолазов начала изучение дна и приступила к поискам девочки. Проведенные здесь ремонтные раскопки и заболотное и илистое дно водоема осложнили поисковые работы, к тому же данный участок является запрещенным для купания. Однако, несмотря на трудности, спасатели в 20 часов 17 минут с помощью водолазного оборудования вытащили из воды тело девочки 2008 г. р.

К сожалению, с начала купального сезона на территории города Нур-Султана утонуло 9 человек, из них 5 детей. Все факты гибели зарегистрированы в местах, запрещенных и необорудованных для купания.

С начала купального сезона, сотрудниками городской полиции составлено 563 административных протокола в отношении лиц, нарушающих правила общего водопользования, купание в запрещенных местах. Также сотрудниками департамента по ЧС в ходе рейдовых мероприятий с участием волонтеров было распространено более 55 000 предупреждающих листовок и памяток.

Однако, несмотря на проводимые меры, растет количество фактов купания населения в неустановленных местах. Особенно преобладает количество детской смертности.

Напомним, официально в столице определены 4 места для купания: зоны отдыха «Три пескаря», «Столичный двор» и городской пляж, расположенный в Центральном парке, пляж в районе Триатлон парка.

В этой связи ДЧС г. Нур-Султана просит жителей и гостей города соблюдать следующие правила:

- не купайтесь в местах, запрещенных для купания;

- не оставляйте детей без присмотра;

- не плавайте близко к судам и плавсредствам;

- не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва;

- не заходите в нетрезвом состоянии в воду.

«Уважаемые жители, помните, что равнодушие взрослых приводит к трагедии с ребенком! Жизнь себя и своих детей в ваших руках! Проявляйте бдительность и ответственность», - напомнили в ДЧС.