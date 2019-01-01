Девочка отравилась угарным газом в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 75 человек эвакуировано при пожаре в 10-этажном доме в Павлодаре. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

«1 января в 02:11 поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном доме по улице Ледовского в городе Павлодаре. Пожар произошел в квартире на первом этаже на площади 12 кв. м. Огонь локализован в 02:43 и ликвидирован в 03:30. Силами пожарных подразделений эвакуировано 75 и спасено 3 человека», - отметили в Комитете по ЧС.

В результате пожара получили отравление угарным газом и госпитализированы в больницу 3 человека: 1952, 1976 и 2011 годов рождения. Девочка, 2011 года рождения, скончалась по пути в больницу. Причина возгорания устанавливается. На место пожара было привлечено 25 человека личного состава 6 единиц пожарной техники ДЧС Павлодарской области.