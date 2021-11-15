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Девочка и женщина скончались в результате ДТП в Костанайской области

15 Ноября 2021 10:27
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Девочка и женщина скончались в результате ДТП в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 14-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте, а водитель - в стенах областной больницы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 13 ноября 2021 года около 19.20 часов на 46 км автодороги «Костанай-Мамлютка» (в 5 км от п.Владимировка) произошло дорожно-транспортное происшествие.

«36-летняя жительница Мендыкаринского района, управляя автомобилем марки «LIFAN» (номерные знаки РФ), не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с груженой автомашиной «КамАз» под управлением 60-летнего гражданина РФ. В результате ДТП 14-летняя пассажир скончалась на месте происшествия, водитель «LIFANа» скончалась в областной больнице, 16-летняя пассажир доставлена в Мендыкаринскую районную больницу»,- прокомментировали в полиции.

По факту ДТП Отделом полиции Костанайского района проводится досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 345 ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Напомним, ещё одно смертельное ДТП также произошло на выходных на трассе в сторону Рудного.



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#Костанайская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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