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    14:36, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Девочка хотела спрыгнуть с девятого этажа в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Девочка хотела спрыгнуть с девятого этажа в Актау. Стражи порядка оперативно отреагировали и спасли жизнь девочки. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    По информации полиции, в ночь на 17 октября в 01:30 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в одной из квартир дома в 5 микрорайоне маленькая девочка собирается прыгнуть с девятого этажа.

    На вызов незамедлительно выехал экипаж в составе инспекторов батальона патрульной полиции: Мади Акнияз, Кожа Майланов и сотрудник ювенальной полиции лейтенант полиции Рахмет Талипов.

    Как выяснилось, девочку в квартире оставили одну, и она искала маму. Ребёнок залез на подоконник и просил помощи.

    Сотрудники поднялись на девятый этаж, позвали с наружной стороны двери девочку. Полицейские уже вызвали спасателей, чтобы взламывать дверь, но нашли номер матери девочки у соседей. После звонка женщина приехала.

    «Уважаемые родители, не оставляйте своих несовершеннолетних детей без присмотра. Любой момент, оставшийся без вашего внимания, вполне может создать угрозу жизни для ребёнка. Призываем с особой ответственностью относиться к жизни и здоровью своих детей», - обратились полицейские.


    Теги:
    Спасение Происшествия, ЧС Общество для mail.ru Происшествия Мангистауская область
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