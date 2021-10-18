АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Девочка хотела спрыгнуть с девятого этажа в Актау. Стражи порядка оперативно отреагировали и спасли жизнь девочки. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По информации полиции, в ночь на 17 октября в 01:30 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в одной из квартир дома в 5 микрорайоне маленькая девочка собирается прыгнуть с девятого этажа.

На вызов незамедлительно выехал экипаж в составе инспекторов батальона патрульной полиции: Мади Акнияз, Кожа Майланов и сотрудник ювенальной полиции лейтенант полиции Рахмет Талипов.

Как выяснилось, девочку в квартире оставили одну, и она искала маму. Ребёнок залез на подоконник и просил помощи.

Сотрудники поднялись на девятый этаж, позвали с наружной стороны двери девочку. Полицейские уже вызвали спасателей, чтобы взламывать дверь, но нашли номер матери девочки у соседей. После звонка женщина приехала.

«Уважаемые родители, не оставляйте своих несовершеннолетних детей без присмотра. Любой момент, оставшийся без вашего внимания, вполне может создать угрозу жизни для ребёнка. Призываем с особой ответственностью относиться к жизни и здоровью своих детей», - обратились полицейские.